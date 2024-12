Clássico de Tom Jobim, álbum 'Minha alma canta' ganha reedição

O álbum Minha alma canta, de Tom Jobim, ganha nova edição nas plataformas digitais depois de 15 anos fora do ar. A famosa série Songbooks, fundada e criada por Almir Chediak, juntou grandes nomes da MPB, incluindo o álbum de Jobim, e criou uma coletânea fundamental para os amantes da música. O projeto consistia em unir partituras e gravações simultâneas e foi um sucesso no Brasil. O disco de Tom Jobim foi um dos mais importantes da coleção e traz composições do pai da bossa nova com Dorival Caymmi, Vinicius de Moraes nas vozes de Gal Costa e Chico Buarque, entre outros.

A proposta de organizar a coletânea, elaborada pelo próprio Chediak, foi ideia de Ana Jobim, e teve o intuito de compilar em um único álbum as interpretações de Tom para clássicos de outros autores. Além de cinco colaborações de Jobim com Vinicius de Moraes, Minha alma canta apresenta as preferidas do Maestro dos cancioneiros de Noel Rosa (Três apitos e João ninguém), Dorival Caymmi (Milagre e O bem do mar), Ary Barroso (Na batucada da vida" e Pra machucar meu coração), Chico Buarque e Edu Lobo (Choro bandido" e Valsa brasileira), Carlos Lyra e Vinícius de Moraes (Samba do carioca).

À medida que o digital avança, as mídias físicas proporcionalmente se tornam mais próximas de virarem itens de colecionador. A distribuição de discos como este para plataformas digitais democratiza o acesso e amplia a distribuição de grandes nomes da música para novas gerações. Enquanto alguns álbuns canônicos estão disponíveis nestes dispositivos, outros ficam no esquecimento. O resgate de iniciativas como o Songbooks possibilita que pessoas mais jovens conheçam uma das coletâneas mais importantes para o letramento musical da população brasileira de uma época.

Repertório:

1. Na batucada da vida(Ary Barroso / Luiz Peixoto)

Intérprete: Antônio Carlos Jobim

2. Três apitos (Noel Rosa)

Intérprete: Antônio Carlos Jobim

3. Choro bandido (Edu Lobo/Chico Buarque)

Intérprete: Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque

4. João ninguém (Noel Rosa)

Intérprete: Antônio Carlos Jobim

5. Janelas abertas(Tom Jobim/ Vinicius de Moraes)

Intérprete: Antônio Carlos Jobim e Gal Costa

6. Samba do carioca(Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)

Intérprete: Edu Lobo e Antônio Carlos Jobim

7. Pra machucar meu coração (Ary Barroso)

Intérprete: Edu Lobo e Antônio Carlos Jobim

Chega de saudade(Tom Jobim/ Vinicius de Moraes)

Edu Lobo e Antônio Carlos Jobim

9. Valsa brasileira (Edu Lobo/Chico Buarque)

Intérprete: Antônio Carlos Jobim e Leila Pinheiro

10. Milagre (Dorival Caymmi)

Intérprete: Antonio Carlos Jobim e Leila Pinheiro

11.Sem você (TomJobim/ Vinicius de Moraes)

Intérprete: Antônio Carlos Jobim e ChicoBuarque

12. Por toda a minha vida (Tom Jobim/ Vinicius de Moraes)

Intérprete: Antônio Carlos Jobim,Jaques Morelenbaum e Paula Morelenbaum

13. É preciso dizer adeus (TomJobim/ Vinicius de Moraes)

Intérprete: Antônio Carlos Jobim e GalCosta

14. O bem do amor (Dorival Caymmi)

Intérprete: Antônio

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel