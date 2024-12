Internacional, Úrsula Corona inicia participação em "Garota do momento"

Conhecida pela atuação em novelas brasileiras como Floribella (2005/2006), na Band, e História de amor (1995), Viver a vida (2009), O astro (2011) e Totalmente demais (2015), na Globo, a atriz Úrsula Corona retorna às produções inéditas da emissora em Garota do momento (2014). A carioca, que tem quatro produções portuguesas, uma colombiana e duas inglesas no currículo, retorna à telinha brasileira para dar vida a Heloísa, uma participação pra lá de especial na novela que ocupa a faixa das 18h.

Heloísa cumpre um papel importante na trama de Anita (Maria Flor), uma dona de casa presa em uma relação tóxica com o marido, Nelson (Felipe Abib). Ela surge na novela de época no capítulo desta quinta-feira (5/12) chantageando o ex-amante. Caso ele não dê a quantia pedida, ela contará tudo para a esposa, oq eu poderá fazer com que a mocinha tome coragem para se livrar do machista e seguir uma nova vida como uma espécie de Ana Maria Braga no programa de televisão de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch).

Para Úrsula, retornar à Globo traz um sentimento de felicidade. Afinal, a emissora carioca foi onde tudo começou para ela, aos 8 anos de idade, com o produtor e diretor Augusto César Vannucci (1932-1992), no especial infantil A nave mágica. "Voltar para essa casa, que me formou como atriz, após tanto tempo longe das novelas, desde Totalmente demais, é uma felicidade imensa que transborda", declarou ao Correio.

"Aceitei o convite na hora! Sou uma grande admiradora do trabalho de Nathália Grimberg, Alessandra Poggi, Tande Bressane e toda equipe, tão genial e humana. Nathalia está conduzindo tudo com maestria. Já o texto da Alessandra é simplesmente um presente para qualquer ator— ele entra na alma e nos inspira profundamente a dar vida, ainda mais com esse figurino e caracterização luxuosa … não tem como não voltar ao tempo", elogiou. "A química com o Felipe Abib foi instantânea, brincamos muito e nos divertimos juntos no set", completou.



Sobre Heloísa, a atriz apenas adiantou que é intensa e vivida. "Não vai aceitar facilmente as jogadas do Nelson. Sabe aquela música: ‘Malandro é malandro e mané é mané’? Pois é, acho que ela se encaixa bem aqui. Heloísa conhece as regras do jogo e não tem medo de jogar — com muita pedalada e coragem! Estou ansiosa para que o público conheça essa história”, finalizou.

Emmy Internacional



Após a atuação na novela O astro, vencedora do Emmy de 2012, Úrsula Corona recebeu convite para atuar, no ano seguinte, em uma produção portuguesa, a novela Sol de inverno, em que viveu a vilã Thaís no canal SIC. Por lá, ainda fez Ouro verde — outra vencedora de Emmy — e Na corda bamba, ambas na TVI. Desde então, a geminiana de 42 anos se divide entre o Brasil e a Europa, sem nunca deixar de lado o país natal, que tem sido o foco dos seus projetos paralelos. Que são muitos e diversos.

Antes de entrar no elenco de Garota do momento, a carioca gravou a série Vitória, uma produção feita em parceria entre o canal público português RTP1 e a HBO Espanha, em que vive Fernanda, uma professora de educação física.