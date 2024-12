Natal pelo mundo: 6 países com tradições diferentes das do Brasil

O Natal é um dos feriados mais aguardados do ano no Brasil. É o momento de montar a árvore, decorar a casa, confraternizar com família e amigos, além da tradicional ceia, quando as pessoas se juntam para comer as comidas típicas do período natalino.

Em outros países ocidentais esses costumes não variam tanto, porém, em alguns países ao redor do mundo a forma de celebrar o Natal muda completamente. Confira seis países que comemoram essa data de forma diferente da que você está acostumado.

Japão

Por ser um feriado religioso, o Natal no Japão não tem a mesma relevância que no Brasil, mas ainda assim é comemorado. Lá a data se assemelha a um Dia dos Namorados, isso porque é comum que os casais troquem presentes, saiam para jantar e passem um tempo juntos admirando a beleza das luzes das cidades.

Eles geralmente fazem suas refeições no fast-food KFC, bem popular no país, e também compram o que chamam de “bolos de Natal”, que são bolos de morango com chantilly. São chamados assim por conta das cores branca e vermelha, que são associadas ao feriado.

Turquia

Por se tratar de um país majoritariamente muçulmano, o Natal não é comemorado dia 25, como de costume na tradição cristã. Mesmo assim, por influência da cultura do ocidente, símbolos como Papai Noel e árvores de Natal podem ser encontrados em cidades grandes, como Istambul.

França



O natal francês se assemelha, em partes, ao brasileiro, mas ele tem algumas questões próprias, como a ceia, que é chamada de “réveillon” e pode durar até seis horas. Em alguns locais é comum que sejam servidas 13 sobremesas, como uma representação bíblica de Jesus e seus apóstolos.

Além disso, as crianças deixam os sapatos perto do fogo para que o Papai Noel deixe os presentes. Outro fato interessante é que até as pessoas que não são religiosas participam das missas de Natal, que ocorrem na noite do dia 24 ou pela manhã do dia 25. Outra curiosidade é que existe uma lei de 1962 que exige que todas as cartas que forem enviadas ao Papai Noel sejam respondidas com um cartão postal.

Islândia

No Natal na Islândia as pessoas também se reúnem para a ceia, no entanto, em vez de trocarem presentes, trocam livros. Como é um país muito frio, principalmente neste período, que conta com poucas horas de sol por dia e a temperatura pode chegar a -30°C, é comum acender lareiras.

A troca de livros é tradicional depois da ceia e marca um momento de união das famílias, quando os parentes se juntam para ler e analisar as novas aquisições de cada um. Essa tradição influencia as vendas dos exemplares lançados no país, que vendem mais nos últimos três meses do ano.

Grécia

Na comemoração grega, as famílias se reúnem para um almoço especial no dia 25, isso porque eles são ortodoxos, então os costumes variam dos católicos. Uma curiosidade é que na manhã da véspera de Natal, as crianças saem pelas casas cantando músicas natalinas. Eles acreditam que o ato de abrir a porta para uma criança traz sorte e prosperidade.

Líbano

Os cristãos no Líbano correspondem a menos da metade da população, entre 35% a 40% das pessoas, mas mesmo quem não é comemora o feriado. Na casa dos católicos maronitas, que são maioria entre os cristãos, é tradição que o presépio seja montado ao pé da árvore. A representação do presépio é feita com o estábulo que fica em torno de uma caverna decorada com sementes cultivadas em algodão. Algumas semanas depois, quando essas sementes florescem, é marcado o nascimento de Cristo.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer