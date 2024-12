Veja os artistas mais escutados em Brasília no Spotify em 2024

Este ano, uma das plataformas mais populares de streaming de música, o Spotify, lançou a retrospectiva de 2024. A divulgação mostrou os artistas e as músicas mais executadas em cada região. No ranking de Brasília, em primeiro lugar ficou a dupla sertaneja Henrique & Juliano, seguidos de MC Ryan, Ana Castela e Jorge & Mateus.

Além dos artistas que ocuparam as primeiras posições, o público brasiliense também curtiu muito Zé Neto & Cristiano, Murilo Huff e Gusttavo Lima. Quem finaliza a lista dos dez artistas mais ouvidos em Brasília é a dupla Hugo & Guilherme, ocupando a oitava posição, seguidos de MC IG e Matheus & Kauan.

O Spotify também divulgou as dez músicas mais escutadas na capital, que foram: Anestesia, de Murilo Huff; Gosta de Rua, de Felipe e Rodrigo; Haverá Sinais, de Jorge & Mateus e Luana Prado; Barulho do Foguete, de Zé Neto & Cristiano; Quase Algo, de Henrique & Juliano; THE BOX MEDLEY FUNK 2, do DJ Oreia, MC Cebezinho, MC Tuto, MC Brinquedo, MC Laranjinha e THE BOX; A Cerveja Abre Sozinha, de Murilo Huff; Vazou Na Braquiara, de Hugo & Guilherme; e Me Leva Pra Casa/Escrito Nas Estrelas/Saudade, de Luana Prado.

Além das canções e dos artistas, o streaming também mostrou a lista dos podcasts mais ouvidos em Brasília. Café Com Deus Pai liderou a lista, seguido de Não Inviabilize em segundo lugar, e Café da Manhã, em terceiro.