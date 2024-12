Conheça as músicas 'descongeladas' no Natal

Mariah Carey é 'descongelada' no período do Natal - (crédito: Reprodução/Instagram)

De Michael Bublé a Justin Bieber e Ariana Grande, passando, é claro, pela voz do Natal, Mariah Carey, confira algumas das canções que são ‘descongeladas’ todos os finais de ano.

All I want for Christmas is you

A música da cantora norte-americana conhecida como ‘rainha do Natal’ certamente já virou tema das festas de fim de ano. Todos os anos, a partir de novembro, Mariah Carey é ‘descongelada’ com o hit que faz mais sucesso nessa época: All I want for Christmas is you.

No ano passado, ela postou um vídeo no Instagram brincando com a situação. Às 23h59 do dia 31 de outubro, ela aparece, com roupas natalinas, dentro de um bloco de gelo que é descongelado por personagens do Halloween.





Lançada em outubro de 1994, a versão principal da canção no Spotify foi tocada mais de 101 milhões de vezes desde o dia 1º de dezembro deste ano. Isso sem contar outras versões e outras plataformas de streaming. No YouTube, o clipe de 2019 está, nesta quinta-feira (19/12), entre os 10 principais vídeos de música do mundo.

Até o próprio Google reconhece o sucesso de Carey nesta época do ano, pois, ao pesquisar o nome dela na plataforma de buscas, flocos de neve caem sobre a tela. Ela também se apresenta, no dia 25 de dezembro, na abertura dos jogos de Natal da NFL.

Last Christmas

No último dia 2 de dezembro, a canção natalina do duo britânico formado por George Michael e Andrew Ridgeley ocupava o terceiro lugar do top global do Spotify — antes mesmo de All I want for Christmas is you, que estava na quarta posição. Nesta quinta (19/12), elas apenas trocaram de lugar.

Lançada no dia 3 de dezembro de 1984, a música que fala sobre uma decepção amorosa no Natal tem versões lançadas pelos mais diversos cantores, como Ariana Grande, Backstreet Boys e Alanis Morissette. Morto no Natal de 2016, George Michael, um dos cantores do Wham!, influenciou diversas gerações na música.

Nesta quinta (19/12), o clipe da música de 84, publicada no YouTube em 2009, é o 11º vídeo de música mais visto no mundo. No Spotify, desde o começo do mês, a versão principal da canção é tocada cerca de 10 milhões de vezes por dia.

Rockin’ around the Christmas tree

Outra música que se encontra no topo nesta quinta é ainda mais antiga: Rockin’ around the Christmas tree foi lançada em 1958, quando a intérprete, Brenda Lee, tinha apenas 13 anos. Em dezembro de 2024, ela ronda o sétimo lugar da parada global do Spotify, antes de grandes nomes do pop atual como Sia e Billie Eilish.

Trilha sonora de diversos filmes natalinos, como Esqueceram de mim, a música voltou a fazer sucesso em plataformas como o TikTok, onde Lee, agora com 80 anos, criou um perfil. O fenômeno também a fez lançar clipe para a canção no ano passado.

Só no dia 15 de dezembro, ela foi tocada mais de 15 milhões de vezes no Spotify, acumulando mais de 273 milhões de reproduções da versão principal apenas este mês.

Jingle bell rock

Lançada em dezembro de 1957, Jingle bell rock, de Bobby Helms, é a canção mais antiga desta lista. Ainda assim, ela ocupa o oitavo lugar no top global do Spotify desta quinta-feira.

No dia 15 deste mês, foram mais de 13 milhões de reproduções na plataforma digital. Até o dia 17, a canção de 67 anos fez quase 90 milhões de streams em dezembro de 2024.

Santa tell me

A próxima da lista é a mais recente Santa tell me, da cantora norte-americana Ariana Grande. Lançada em 2014, a música já faz parte dos clássicos mais antigos que se tornaram essenciais na época de festas.

S ó este mês, no Spotify, foram mais de 77 milhões de reproduções. No dia 15, foram mais de 10,9 milhões.

It’s beginning to look a lot like Christmas

It’s beginning to look a lot like Christmas foi gravada pela primeira vez em setembro de 1951, por Perry Como and the Fontane Sisters. No mês seguinte, nasceu a popular versão de Bing Crosby e, em 2011, foi lançado o hit do cantor canadense Michael Bublé.

É esta última que faz mais sucesso nos dias atuais, entre as 20 canções mais ouvidas no Spotify ao redor do mundo inteiro nesta quinta e 59 milhões de reproduções na plataforma desde o início do mês.

As duas outras primeiras versões somam pouco mais de 50 milhões de streams em dezembro.

Mistletoe

Outra canção de 2011 que entra para a lista é Mistletoe, de Justin Bieber. Ela também figura no top global nesta quinta-feira e tem mais de 43 milhões de streams neste mês.

The first snow

No K-pop, quem renasce todo dezembro é a música The first snow, do grupo EXO. Vários artistas sul-coreanos aproveitam o clima natalino e a chegada da neve ao país para postar vídeos com a canção, e os fãs aproveitam para colocá-la de volta nas paradas.

Do dia 17 de novembro para o dia 17 de dezembro, o aumento nas reproduções foi de 5 milhões. No dia 27 do mês passado, quando caiu a primeira neve na Coreia do Sul, foram registradas mais de 368 mil reproduções; e, no dia 3 deste mês, foram mais de 561 mil.

Outras canções que voltaram às paradas de sucesso global neste Natal:

It’s the most wonderful time of the year , de Andy Williams

Let it snow ! Let it snow ! Let it snow !, de Dean Martin

Snowman , de Sia

Underneath the tree , de Kelly Clarkson

Feliz Navidad , de José Feliciano

Holly Holly Christmas , de Muchael Bublé