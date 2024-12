Mariah Carey vai fazer o show de abertura dos jogos de Natal da NFL

Mariah Carey é a atração de abertura dos jogos de Natal da NFL, transmitidos na Netflix no dia 25 de dezembro. As partidas são entre o Kansas City Chiefs, vencedor do Super Bowl LVIII, enfrentando os Pittsburgh Steelers, às 15h, e os Baltimore Ravens contra os Houston Texans, às 18h30.

Este ano, Mariah Carey comemorou os 30 anos do icônico álbum Merry Christmas e realizou uma grande turnê de Natal. Agora, a cantora promete encantar os fãs com uma apresentação gravada do icônico sucesso All I Want For Christmas Is You na abertura do jogos.

Com alcance vocal único de cinco oitavas, Mariah Carey é autora, produtora e compositora. É a artista feminina mais vendida de todos os tempos, com mais de 200 milhões de álbuns vendidos e 19 singles #1 na Billboard Hot 100 (18 compostos por ela mesma) – mais do que qualquer outro artista solo na história.

