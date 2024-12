Relembre os cantores internacionais que passaram pelo Brasil em 2024

Em 2024, diversos cantores internacionais escolheram o Brasil para ser palco de grandes espetáculos. A passagem mais marcante foi a de Bruno Mars, que fez 14 shows no Brasil em cinco cidades diferentes: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Durante cerca de um mês no país, o cantor saiu para bares, experimentou comida brasileira e interagiu com os fãs. O carinho foi tanto que o astro voltou aos Estados Unidos com um CPF simbólico, feito pelo Ministério da Gestão (MGI).

Outro show que ficará marcado na memória dos brasileiros foi o de Madonna, que fez uma apresentação gratuita na praia de Copabana, no Rio de Janeiro. A capital carioca foi escolhida para o encerramento da turnê The Celebration Tour que, além de garantir o entretenimento dos fãs, também movimentou a economia da cidade.

O ano também foi marcado pela comemoração dos 40 anos do Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do mundo. Realizado no Rio de Janeiro, o evento contou com grandes nomes da indústria musical, como: Katy Perry, Cyndi Lauper, Travis Scott, 21 Savage, Ed Sheeran, Joss Stone, Charlie Puth, Karol G, Mariah Carey, Shawn Mendes, Akon e Ne-Yo. Também subiram ao palco do festival as bandas Evanescence, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold e Onerepublic.

Aproveitando a passagem pelo Rio, Mariah Carey fez um show solo em São Paulo, no Allianz Parque. A voz de grandes sucessos, incluindo All I want for Christmas is you, hino do Natal, se apresentou na cidade paulista em 20 de setembro.

O rapper Travis Scott também tomou a mesma decisão. Além do Rock in Rio, ele também fez um show em São Paulo. O espetáculo garantiu a alegria dos fãs, que fizeram o Allianz Parque tremer, literalmente, já que vizinhos relataram que as estruturas dos prédios se mexeram como se estivesse acontecendo um terremoto.

Já no início do ano, em março, ocorreu o Lollapalooza, festival que acontece anualmente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Neste ano, o line-up foi composto por Blink-182, Arcade Fire, The Offspring, Diplo, Jungle, The Blaze, Kings of Leon, Hozier, Thirty Seconds to Mars, SZA, Sam Smith e Greta Van Fleet.



Provando que também é fã do Brasil, The Weeknd foi outro cantor que escolheu o país para se apresentar. Antes do show, que ocorreu em 7 de setembro, ele mencionou a importância do público brasileiro para os próximos passos de sua carreira. "Posso falar por todos os artistas quando digo que é difícil colocar em palavras o amor e a energia que o povo brasileiro expressa quando você está no palco", afirmou.

A banda Linkin Park surpreendeu os brasileiros ao anunciar dois shows no país após anos longe dos palcos. Com Emily Armstrong, nova vocalista, o grupo agitou a capital paulista com os maiores sucessos, como: Numb, In the end, Somewhere I belong, Crawling, One step closer, What I’ve done e Bleed it out.

Neste mês, a banda Iron Maiden fez dois shows em São Paulo, sendo que a última delas marcou a despedida do baterista Nicko McBrain, que deixa a banda depois de 42 anos de carreira. Nas redes sociais, o grupo publicou uma série de fotos da apresentação e agradeceu aos fãs. "Obrigado, São Paulo! Você realmente fez desta uma noite que nunca esqueceremos".

Após menos de um ano desde a última vinda ao Brasil, Paul McCartney retornou ao país em outubro com a turnê Got back, realizando shows em São Paulo e Florianópolis.