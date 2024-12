Festival Lokapalooza dá destaque para bandas locais neste domingo (29)

No último domingo do ano (29/12), a programação da Infinu Comunidade Criativa não poderia ser diferente — música, música e mais música. O festival Lokapalooza encerra as atividades de 2024 da casa de shows, com apresentações das bandas locais Segundo Tempo, Coletivo Capybaras, Amotinados e Impala. O evento começa às 18h30, com entrada gratuita mediante retirada de ingresso na plataforma Shotgun.

Responsável por abrir a programação do evento, o grupo Segundo Tempo é um sonho antigo do quinteto formado por advogados, engenheiros e médicos. “Música é uma paixão. E é simplesmente impossível abandonar as paixões. É na música que nos divertimos, nos reencontramos enquanto amigos e temos a oportunidade de criar”, declara o vocalista Daniel Xexéu.

Com as prioridades voltadas para as respectivas ocupações, surgiu o nome da banda: “Mesmo com os nossos “primeiros tempos” em nossas profissões, muitas vezes com bastantes afazeres e atribulações, fazemos questão desse nosso Segundo Tempo”, explica o cantor. Thomaz Monclaro (trombone), Ewandro Moura (guitarra e backing vocals), Antonio Villarins (baixo) e Lucas Macedo (bateria) completam o quinteto.

Fazem parte do repertório do grupo releituras de músicas conhecidas do samba rock e pop rock, além de um conjunto de faixas autorais. “Fazemos um pop rock marcado por linhas de guitarras aparentes misturadas com nosso trio de metais. Temos muitas influências, de todo tipo. Bebemos na fonte do ska, do samba rock, do indie e até mesmo do axé. O resultado é o nosso som”, define Xexéu.

Hoje, a música começa a agitar a Infinu antes mesmo do início do festival. Das 16h às 22h, os DJs Jean C. e Alessandro Souza apresentam sets de disco, soul, boogie, funk e brasilidades na área externa da casa. O artista André Kiabo, por sua vez, sobe aos palcos às 17h30 para apresentar o show Tons de fusão, com repertório inspirado em artistas da cena instrumental mundial, como Mike Stern, Snarky Puppy e Tom Jobim. A programação do dia é gratuita.

Com os holofotes voltados para a música local, a festa é celebrada pelos participantes. “Não é simples promover artista autoral, que muitas vezes não toca ainda na rádio e tem público menor. Acreditamos que quem faz isso cresce junto com o músico”, avalia o cantor do Segundo Tempo. “Quem ganha mais é a cultura da cidade”, finaliza.

Serviço

Lokapalooza

Hoje, a partir das 18h30, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506, bloco A, loja 67)

Entrada gratuita, mediante a retirada de ingresso na plataforma on-line Shotgun