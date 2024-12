Confira os restaurantes abertos até os últimos minutos de 2024

Filé de pirarucu alto com purê de banana da terra do Gurumê - (crédito: João Macedo - Agência Mithi/ Divulgação )

Depois do Natal, começam as preparações de comemoração da virada de ano. Há quem vá para a praia pular as sete ondinhas de sorte, quem vai fazer uma grande festa de réveillon e aqueles que vão passar o dia entre família e amigos. Para quem não organizou grandes planos de final de ano, apreciar uma comida de qualidade em um ambiente agradável e confortável pode ser uma boa aposta.

Para encerrar o ano e entrar no próximo da melhor maneira, alguns estabelecimentos da cidade se empenharam em garantir uma experiência única para os clientes que desejarem passar os momentos finais de 2024 experimentando novos sabores.

Com esse objetivo, o restaurante Gurumê funcionará até às 15h, no dia 31, oferecendo uma experiência especial para quem quer celebrar o último dia do ano sem se preocupar em cozinhar. "É uma oportunidade de reunir amigos e familiares em torno de pratos deliciosos e drinks memoráveis, encerrando o ano com boas energias", destaca Wilkys Ohara, restauranteur do Gurumê Parkshopping. "Acreditamos que o Gurumê pode contribuir para o começo do ano dos clientes, proporcionando momentos inesquecíveis no dia 31 e reforçando a ideia de que cada celebração merece ser vivida com qualidade e sabor."

Um clássico brasiliense

Para finalizar o ano, nada melhor do que almoçar em um dos grandes espaços tradicionais da capital. O Beirute Bar, que está aberto em Brasília desde 1966, mantém a tradição e estará aberto no dia 31, até as 16h.

O restaurante, que já faz parte da história da cidade, oferece comida árabe para os brasilienses. Francisco Emílio, dono do Beirute, sugere o misto árabe quente para o último almoço de 2024. O prato vem com filé, duas unidades de charuto de repolho e arroz com lentilha e custa R$ 79,60.

"Existe uma crença antiga que comer lentilha na passagem traz prosperidade. E uma boa combinação é um chopp Brahma gelado ( R$ 9,99, caneca de 340 ml)", relata Francisco. O proprietário ressalta que o almoço no Beirute é uma oportunidade para celebrar os bons momentos vividos ao longo do ano.

Almoço da sorte

Piselli em italiano significa ervilha e o grão marca o início da história do restaurante. Por conta da decepção de uma plantação de ervilha que não deu certo, o CEO e proprietário, Juscelino Pereira, se mudou para São Paulo, onde abriu a primeira unidade do Piselli, em 2004. A unidade de Brasília segue os clássicos de São Paulo e faz referências à região da Toscana.

A gerente geral Camila Cardoso sugere o gnocchi sorrentino para finalizar o ano com chave de ouro. O nhoque é servido com molho de tomate fresco, mussarela de búfala e manjericão e custa R$ 96. Para a tradição italiana, o nhoque é considerado um prato da sorte por uma lenda de São Pantaleão.

"Segundo a lenda, São Pantaleão, um jovem médico que se tornou um santo cristão, peregrinava faminto por um vilarejo na Itália. Ele pediu abrigo e comida em uma casa humilde. A família, apesar de sua pobreza, compartilhou com ele o pouco que tinha: um prato de nhoque. Cada um comeu algumas bolinhas da massa. Ao final da refeição, quando foram recolher os pratos, encontraram moedas de ouro embaixo deles", conta a gerente.

Outra opção é o ravioli de brie e pera ao tartufo (R$ 108), que tem um molho de manteiga e mel trufado. "Esse prato é aquele que surpreende os paladares de todos que visitam a nossa casa e harmoniza perfeitamente com o nosso Corte Monferrato Bianco Chardonnay (R$ 198), um vinho leve, de médio corpo e boa acidez", sugere.

Camila acredita que o Piselli pode proporcionar experiências únicas e memoráveis para criar lembranças preciosas entre amigos e familiares. "Nada melhor do que encerrar o ano com uma experiência maravilhosa", finaliza a gerente geral.

Tradição italiana

Endereço tradicional da cidade, o restaurante Roma foi inaugurado alguns dias antes de Brasília e estará aberto das 11h às 15h30 para os brasilienses finalizarem o ano com um delicioso almoço.

Uma queridinha do cardápio é a parmegiana de filé mignon, que pode ser servida com arroz e batata frita ou macarrão ao molho sugo, no valor de R$ 174,90 para duas pessoas.

"O Roma é o restaurante mais tradicional de Brasília, abriu no último dia do ano e é, para nós, uma celebração. Nossos clientes esperam por isso e recebemos as famílias para encerrarmos juntos o ano, assim como fazemos há 64 anos", destaca Angela Pitel, proprietária do Roma.

*Estagiárias sob a supervisão de Nahima Maciel