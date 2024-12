Confira a programação dos canais de TV aberta para este fim de ano

Ivete Sangalo é uma das principais atrações do Show da Virada de Copacabana, exibido pela Rede Globo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Os principais canais da TV aberta preparam, nesta terça-feira (31/12), uma programação especial para celebrar o réveillon. Com performances musicais, festivais evangélicos e missa, os eventos começam durante a noite da véspera de ano novo e se estendem até a madrugada do dia 1° de janeiro. Confira abaixo as atrações transmitidas por cada canal:

Globo

A Rede Globo transmite o tradicional Show da virada de Copacabana, apresentado por Tati Machado. Neste ano, a praia do Rio de Janeiro será palco grandes nomes da música brasileira, incluindo Ivete Sangalo, Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Xand Avião. Em seguida, um giro especial do jornalismo traz uma cobertura completa das celebrações que tomam conta de todas as regiões brasileiras. A espetacular queima de fogos é a principal atração da noite, e será transmitida à 0h, pontualmente.

SBT

Focado no público evangélico, o SBT prepara duas versões do Vira Brasil, uma em São Paulo e outra em Orlando. Yudi Tamashiro e Nadja Haddad comandam o programa, ao lado da Banda Morada, Fernandinho e Quezia Cádimo, na capital paulista, além de Aline Barros, André Valadão e Maria Marçal, nos Estados Unidos. O festival começa às 21h e vai até às 1h15.

Band

A Festa da Virada da Band 2025 também aposta em atrações musicais, com Jorge e Mateus e Léo Santana, responsável pela contagem regressiva. A transmissão começa às 22h45, diretamente de Salvador, e será apresentada por Betinho e Juliana Guimarães.

TV Brasil

A partir das 21h, os melhores momentos Aliança Global Festival, realizado em novembro, serão relembrados pela TV Brasil. As apresentações são assinadas por Alceu Valença, Diogo Nogueira, Fafá de Belém, Maria Rita, Margareth Menezes, Ney Matogrosso, Roberta Sá, Teresa Cristina e Zeca Pagodinho. A produção também conta com outros sucessos nacionais que abrangem todos os ritmos da cultura brasileira.

RedeTv!

O canal exibe o Culto da Virada Igreja Cristã Maranata a partir das 23h30.

Record

Neste ano, ao contrário das outras emissoras, a Rede Record optou por um especial gravado previamente. O Canta comigo especial revive os melhores momentos do reality show musical Canta comigo 6 e o Canta comigo teen 5, a partir das 22h30, comandado por Ticiane Pinheiro.

TV Cultura

O especial Notre Dame - The renaissance, em celebração à reabertura da Catedral de Notre Dame, será exibida pela emissora a partir das 22h. Entre as atrações musicais, está o cantor americano Pharrel Williams.