Filme brasileiro retorna ao Festival de Berlim com "O último azul"

O filme O último azul, novo longa de Gabriel Mascaro, concorre ao Urso de Ouro, maior honraria do Festival de Berlim 2025. O evento será realizado entre 13 e 23 de fevereiro na capital alemã.

A produção tem o elenco composto por Rodrigo Santoro, Denise Weinberg, Miriam Socarrás e Adanilo. O longa se passa na Amazônia e conta a história de Tereza, de 77 anos, que recebe um chamado do governo para residir numa colônia habitacional compulsória onde idosos devem "desfrutar" dos últimos anos.

Antes do exílio forçado, Tereza embarca numa jornada pelos rios e afluentes para realizar um último desejo que pode mudar seu rumo para sempre.

O filme de Gabriel Mascaro, no entanto, não é o único longa brasileiro que será apresentado no Festival de Berlim. O segundo é A melhor mãe do mundo, novo filme de Anna Muylaert, que está na seleção especial Berlinale.

Neste ano, o presidente do júri é Todd Haynes (Carol, Segredos de um escândalo e Longe do paraíso).

O último azul é o primeiro filme a competir pelo Urso de Ouro desde 2020, quando disputou com Todos os mortos e Meu nome é Bagdá.

Antes disso, o Brasil venceu o prêmio com Central do Brasil (1998), filme de Walter Salles com Fernanda Montenegro, que também venceu na categoria de melhor atriz; e Tropa de Elite (2008), de José Padilha.