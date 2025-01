Diretor de ‘Harry Potter’ fala sobre Cillian Murphy ser o novo Voldemort

À People, Columbus disse que Cillian é um dos atores favoritos dele, e que a ideia de o irlandês ser o novo Lord Voldemort “seria incrível”. O primeiro intérprete do lorde das trevas, Ralph Fiennes, também apoiou a hipótese de Murphy em episódio de Watch what happens live: “Cillian é um ator fantástico... Eu seria totalmente a favor de Cillian”.

Novo formato

Na entrevista, Chris Columbus afirmou que a proposta de uma série sobre a franquia é “espetacular”, uma vez que “há certa restrição” no que diz respeito a longas-metragens. “Nosso filme (Harry Potter e a pedra filosofal, de 2001) tinha duas horas e 40 minutos, e o segundo (Harry Potter e a câmara secreta, de 2002) teve quase a mesma duração.”

