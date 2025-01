Milton Neves publica foto do ex-jogador Zico pelado

Milton Neves, renomado apresentador esportivo, causou alvoroço nas redes sociais neste sábado (18/1) ao compartilhar uma imagem polêmica em seu perfil no Instagram. A foto, uma recordação dos anos 1980, mostrava o lendário ex-jogador Zico, ídolo do Flamengo, nu no vestiário, durante uma entrevista. Na legenda, Milton fez um comentário bem-humorado: "Zico pelado e hoje isso não pode ocorrer de jeito nenhum, viu? Admiração tem limites."

A publicação rapidamente se tornou viral, gerando uma onda de reações entre os fãs e seguidores. Muitos se mostraram surpresos com a imagem, enquanto outros recordaram que, na década de 1980, cenas como essa eram relativamente comuns nos bastidores do futebol. A postagem, entretanto, não permaneceu no ar por muito tempo, sendo deletada algumas horas depois. Não se sabe ao certo se a remoção foi uma decisão do próprio Milton Neves ou uma ação do Instagram.

Zico, conhecido por sua trajetória brilhante no Flamengo e na seleção brasileira, aparece na imagem segurando suas partes íntimas, em uma cena que hoje seria considerada inapropriada para as redes sociais. O episódio trouxe à tona discussões sobre como os padrões de privacidade e decoro mudaram nas últimas décadas, principalmente no que diz respeito ao tratamento das imagens de figuras públicas.

O episódio destaca o impacto das redes sociais na exposição de conteúdos antigos e as repercussões que podem surgir com o compartilhamento de imagens de épocas passadas. Enquanto alguns vêem a publicação como uma forma de relembrar os bastidores do esporte, outros apontam para a necessidade de respeitar os limites da privacidade e do contexto atual.