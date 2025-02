Paulista volta ao 'Big Brother' italiano após "sacode" de brasileiros nas redes

A modelo brasileira Helena Prestes retornou ao programa Grande Fratello, o Big Brother da Itália, na segunda-feira (20/1). A participante tinha sido eliminada na quinta-feira (15/1), com 51% dos votos. Ela recebeu a chance de voltar ao reality após uma repescagem surpresa.

O retorno de Helena ocorreu após a repercussão da eliminação da brasileira nas redes sociais. Internautas, principalmente brasileiros, apontaram inconsistência no resultado dos votos do paredão, com a suposta presença de robôs entre os votantes contabilizados e a exclusão de votos enviados por SMS com o nome de outra participante.











O programa Grande Fratello não se pronunciou sobre a repercussão da eliminação de Helena e nem sobre a repescagem surpresa.

Veja a repescagem:

Il pubblico ha deciso che a poter rientrare in Casa sono: Iago, Jessica, Helena, Michael, Eva e Federica #GrandeFratello pic.twitter.com/SpeDzfcr8d January 21, 2025

Helena é da cidade de São Paulo e iniciou a carreira de modelo aos 16 anos de idade. Antes de modelar, ela trabalhou como balconista e jogava basquete.