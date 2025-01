"Donkey Kong Country Returns HD" mantém a nostalgia da franquia

Donkey Kong Country Returns foi feito originalmente pela Retro Studios e lançado em 2010 para o console de mesa da gigante japonesa, o Nintendo Wii. Naquela época, o jogo era visto como uma ressurreição da saga clássica de DK, já que desde o jogo lançado para o Nintendo 64, em 1999, Donkey Kong não tinha tido um jogo de expressão nem para os fãs, nem para a crítica.

A Nostalgia Retorna

O novo jogo faz um esquenta para o próximo título que deve ser anunciado em breve. (foto: Reprodução/Nintendo)

Agora no início de 2025, Donkey Kong Country Retruns HD chega ao Nintendo Switch para alcançar novos jogadores com a jogabilidade famosa na franquia, semeando a ansiedade para o próximo título que virá — talvez como lançamento do Switch 2, quem sabe?

Em Country Returns, assim como o título sugere, Donkey Kong volta para suas origens do Super Nintendo, focando em um jogo de plataforma com inimigos animais, música marcante e o companheirismo de Donkey e Diddy Kong. Neste jogo, criaturinhas conhecidos como a Tribo Tik Tak começam a hipnotizar os animais da ilha para tomarem controle do lugar, um deles inclusive tenta hipnotizar Donkey Kong que se mostra imune aos poderes dos Tiks, assim, ele ordena que os animais roubem as bananas da família Kong, revoltados Donkey e Diddy partem numa jornada pela ilha para pegá-las de volta.

A nova versão traz gráficos melhorados e controles adaptados para o Switch, transando uma fluidez melhor de movimento do que a versão do Nintendo Wii. No jogo você pode pular e bater com Kong no chão ao longo dos níveis, tendo que usar o melhor método para vencer os inimigos no caminho. Ao longo das fases também temos as quatro letras de K-O-N-G espalhadas pelo mapa como um coletável em todas as fases, assim como, um quebra-cabeça que pode variar de cinco ,seis ou até nove peças que também podem ser encontradas ao longo da fase.

Nessa versão, em vez de duas vidas para cada símio, o jogo já começa com vidas a mais, sendo três para cada personagem. Ao longo da fase você pode encontrar um barril e Diddy Kong se reúne ao Donkey para ceder algumas vidas extras, além de um pulo mais prolongado com sua mochila a jato.

Com mapas que representam os pedaços da ilha, como A Caverna, A Floresta ou As Ruínas, esses ambientes trazem uma variedade grande de jogabilidade, fazendo o jogador pensar em como colocar as mecânicas de cada fase ao seu favor, tanto para progressão quanto para combate contra os inimigos.

A única coisa que pode ser difícil de se adaptar para aqueles que nunca tiveram contato com a franquia é a jogabilidade de dupla, o clássico cooperativo de sofá, que pode ser caótico até para os veteranos de jogos de plataforma.

E a trilha sonora permanece inigualável, o título que teve muitas músicas re-feitas para este jogo traz o que há de mais clássico na saga do símio mais famoso da Nintendo, provocando os arrepios de nostalgia com os traços de novidade.

Infelizmente para os donos de Switch, a franquia não recebeu nenhum novo título inédito, diferente dos dois consoles anteriores da marca, o Wii U ganhou Donkey Kong Country: Tropical Freeze e o Wii com Donkey Kong Country Returns, ambos que saíram remasterizados para o Nintendo Switch, o que para aqueles que nunca jogaram nenhum desses dois em seus consoles de origem é um prato cheio.

Donkey Kong Country Returns HD está disponível exclusivamente para Nintendo Switch.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular