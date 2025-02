Edilberto e Raíssa são eliminados do BBB no segundo paredão

Edilberto e Raissa foram eliminados no segundo paredão do BBB25 - (crédito: Reprodução Tv Globo )

Edilberto e Raíssa, pai e filha, foram elimitados do Big Brother Brasil nesta terça-feira (28/1). A segunda dupla a deixar o reality e recebeu mais da metade dos votos, totalizando 50,70%. Ao todo, Mais de 32 milhões de pessoas votaram no segundo paredão do Big Brother Brasil.

Edilberto e Raissa disputaram a permanência na casa com Daniele e Diego Hypólito; e Vitória Strada e Mateus, que ficaram na casa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Edilberto e Raíssa também estiveram no primeiro paredão do Big Brother Brasil, por indicação do líder, mas resistiram. Agora, na segunda sabatina dos telespectadores, foram eliminados.

O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt que questionou aos participantes do reality se eles estariam torcendo por eles próprios se estivessem do lado de fora da casa. "Pra ganhar esse jogo tem que correr risco. Se atirando no desconhecido. O campeão vai com tudo, sem medo, porque é o único caminho pra ser campeão", refletiu o apresentador alfinentando os participantes que não protagonizam histórias dentro da casa.

Na saída, durante a entrevista, Edilberto disse que a participação na casa foi fantástica e reconheceu que o 'jogo estava muito fácil' e faltou mais audácia. "Tava tudo muito bonito, todo mundo se gostando, mas eu acho que o jogo tinha que começar", declarou Edilberto.

Tadeu elogiou a relação de pai de filha e o carinho demonstrado entre os dois. Nesta quarta-feira pela manhã (29/1) a dupla toma café com Ana Maria Braga no programa Mais Você e deverá compartilhar detalhes sobre as percepções dentro da casa.