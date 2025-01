De calcinha vermelha, Geisy Arruda aposta em marquinha saliente

Recentemente, viralizou uma entrevista de Geisy Arruda, no Link Podcast, em setembro de 2023, comentando que tem vontade de realizar um filme adulto com Andressa Urach - (crédito: Reprodução/Instagram)





Geisy Arruda, influencer, nesta quinta-feira (30), postou um vídeo com uma calcinha vermelha extremamente cavada. A beldade ainda mostrou uma saliente marquinha de sol no decote.

"Mais alguém deu zoom?", "Que delícia", "Maravilhosa", "Lindona", "Como sempre tá bem linda", "Boa noite, princesa", "Aff, que mulher maravilhosa", "Você é maravilhosa que entra no meu coração", "Simplesmente linda", dispararam os seguidores.

Recentemente, viralizou uma entrevista de Geisy Arruda, no Link Podcast, em setembro de 2023, comentando que tem vontade de realizar um filme adulto com Andressa Urach, mas com uma observação: "Se ela quiser fazer qualquer coisa comigo, primeiro tem que tirar o filho dela. Se é um produtor que ela acha incrível, eu tenho o meu. Outra coisa, tudo tem que ter limite e cada um vai até o seu, o meu limite é onde o filho dela não está. Pode ser que role… Esse é o meu limite", disparou.

Geisy Arruda acumula mais de 4 milhões de seguidores na rede social e aposta bastante em ensaios fotográficos com peças íntimas, colecionando elogios de homens e mulheres.

O post Geisy Arruda surge de calcinha vermelha e quase mostra demais foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.