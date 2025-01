Rod, de "Mania de Você", exibe tanquinho em ensaio

Leonardo Bittencourt tem conquistado o público na novela Mania de Você, onde interpreta Rod, um personagem que promete movimentar a trama. Recentemente, o ator de 30 anos compartilhou um ensaio fotográfico em seu Instagram, chamando atenção com seu físico definido. As imagens, capturadas pelo fotógrafo Gabriel Bertoncel e estilizadas por Nicole Nativa, renderam elogios de amigos e colegas do meio artístico, reforçando sua crescente popularidade.

Entre os comentários, Alice Milagres, que contracenou com Leonardo em Malhação – Vidas Brasileiras (2018), não poupou elogios: "Uau! Que tanque!". Guilhermina Libânio, também da mesma temporada, entrou na brincadeira: "Senti o impacto". As reações demonstram o carinho do elenco e o quanto Leonardo segue sendo admirado por seus antigos colegas e fãs, que acompanham sua ascensão na TV.

O convite para atuar em Mania de Você veio em um momento agitado da carreira do ator. Ele estava finalizando as gravações da comédia romântica Netlovers, dirigida por Daniel Caselli, quando recebeu a proposta. "Não tive tempo de preparação e ele tem sido construído no decorrer do desenvolvimento dele na história", revelou em entrevista para a Quem. A falta de tempo não foi um obstáculo para Leonardo, que mergulhou no papel e vem entregando uma performance elogiada pelo público.

Além do trabalho intenso, o ator também abriu o jogo sobre sua vida pessoal, revelando estar solteiro e explorando os aplicativos de relacionamento. A declaração gerou curiosidade entre os fãs, que já especulam sobre possíveis novos romances. Com uma carreira promissora e cada vez mais destaque na dramaturgia, Leonardo Bittencourt segue conquistando espaço e admiradores, consolidando-se como um dos talentos mais promissores da nova geração.