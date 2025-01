Jojo Todynho critica quem faz sexo a três: "Tudo traição"

Jojo Todynho usou as redes sociais nesta última quarta-feira (29/1), e causou a surpresa dos internautas e fez declarações sinceras acerca do que pensa sobre a prática de ménage, relação sexual entre três pessoas.

Através da caixinha de perguntas nos stories do Instagram, a cantora e influenciadora digital foi questionada sobre o assunto. "Por que é tão difícil conhecer alguém que realmente quer algo sério hoje em dia na sua opinião?", quis saber a seguidora.

"Hoje nós estamos vivendo um momento bem líquido. Tudo como álcool, se evapora rápido. São poucas pessoas que buscam consolidação de algo. Eu fico vendo as pessoas falando ‘não a monogamia’. Eu sou monogâmica. Não vem com esse discurso pra cá, não", iniciou Jojo Todynho, sem papas na língua. A campeã de A Fazenda 12, por sua vez, defendeu o fato de ser monogâmica.

"Tudo traição"

"Se você não curte [ser monogâmico] é um problema seu, mas deixa quem gosta viver na monogamia. As pessoas vêm com um discurso desconstrutivo, uma narrativa de empoderamento, de uma coisa mais descolada, mais natural. Não vem com essa história pra cá, não. História de ménage… é tudo traição. Para não dizer que é traição, é trisal. Sou bem antiga. Na minha cabeça, não encaixa essas coisas", completou ela.

