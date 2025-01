Taís Araujo abre o jogo sobre preferências com roupas íntimas

Taís Araujo movimentou as redes sociais nesta última quarta-feira (29/1), ao ter retomado o debate sobre um tema que virou meme: a calcinha bege, peça íntima que, segundo ela, é essencial no dia a dia.

Em um vídeo que circulou no TikTok, a atriz, que interpretará a protagonista do remake de Vale Tudo (1988), na Globo, disparou: "Por que as pessoas odeiam calcinha bege? Posso usar roupa justa, tudo, que ela não marca. Só que a loja em que eu compro falou ‘vamos parar de fabricar calcinha bege’. Só uso essas calcinhas todo dia, vou colocar [na sacola] todas do estoque para eu não ficar desassistida de calcinha na vida", disse a esposa de Lázaro Ramos.

Taís Araujo, então, voltou a comentar sobre o assunto envolvendo a utilização da roupa íntima. "Quando você menos esperar, lá está ela: a calcinha bege confortável ou será que aqui não tinha? Nunca saberão (risos) O que acontece é que eu descobri que não tô sozinha", acrescentou.

"Amei saber que somos um bonde e vamos fazer esse movimento das calcinhas bege desse meu ‘Braseeel!'", brincou a artista global.

