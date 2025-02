Time brasileiro estreia com vitória no mundial de Rainbow Six Siege

O Team Liquid estreou com uma vitória nesta segunda-feira (3/2), a maior competição mundial de Rainbow Six Siege com grande desempenho e derrotou por 2 a 0 (7x4 e 7x4) a Team Joel, equipe do sudeste asiático. A partida no Six Invitational 2025, foi disputada em formato "melhor de três" (Md3) e era válida pela fase de grupos da competição, que acontece até 7 de fevereiro.

A próxima partida da Liquid está agendada para esta terça-feira (4/2), às 15h30 (horário de Brasília), contra os norte-americanos do Unwanted. Até o final desta semana, a Liquid também enfrenta a G2 Esports na quarta-feira (5/2), às 15h, e a M80 na sexta-feira (7/2), ao meio-dia.

Quem é o Liquid?

Para o mundial de R6, a Team Liquid conta com uma com time formado por André “Nesk” Oliveira, Lorenzo “Lagonis” Volpi, Luccas Vinícius “Paluh” Molina, Pablo “resetz” Oliveira, Gabriel “Maia”, além do treinador Vitor “hugzord” Gonçalves. A equipe brasileira de R6 da Team Liquid já está em seu sétimo ano de competições e acumula o bicampeonato do Brasileirão em 2021 e 2022, e a Pro League de 2018 – quando se tornou a primeira equipe brasileira a alcançar esse título.

"Ano passado jogamos o mundial em casa e essa experiência nos trouxe grandes lições. Para este ano, fizemos a preparação da melhor forma possível e estamos prontos para fazer uma grande campanha", afirma Rafael Queiroz, gerente geral da Team Liquid no Brasil.

O Six Invitational é o maior torneio de Rainbow Six Siege do mundo, com uma premiação total de US$ 3 milhões – cerca de R$ 18 milhões na cotação atual. Além da Liquid, mais 4 times brasileiros disputam a competição, FaZe Clan, FURIA, Razah Company e a w7m. É esperado que até o fim do torneio a Liquid acabe tendo que encarar algum de seus conterrâneos.

A grande final da competição acontecerá no dia 16 de fevereiro, no MGM Music Hall, em Boston, em MD5 (Melhor de cinco) e com a presença do público acompanhando os jogos. Para acompanhar as novidades da Team Liquid, se inscreva na Liquid+ e acompanhe o site oficial, o Instagram, o X, o YouTube e a Twitch da organização.