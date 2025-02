Após Fernanda Torres, alunos da UnB procuram sósias de Kai, do EXO

Anúncio de concurso de sósias do cantor Kai, do grupo de K-pop EXO, colado em mural da Universidade de Brasília - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

De acordo com anúncio que circula pelas paredes da universidade, o evento é uma homenagem à saída do artista do Exército, que ocorre também na segunda (de acordo com o horário coreano), após 21 meses de serviço militar. Geralmente, a atividade obrigatória para homens de 18 a 29 anos que atuam como soldado na Coreia do Sul dura 18 meses. Como Kai cumpriu as obrigações como funcionário público, porém, ele demora um pouco mais para ser dispensado.