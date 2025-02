Reação de traficante durante entrevista viraliza; veja

Repórter do 'Tá na Hora' em Minas Gerais viralizou nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Portal Uai)

A rotina de um repórter policial pode ser desafiadora, mas um profissional do programa Tá Na Hora Minas viveu uma situação inusitada e constrangedora durante uma transmissão ao vivo nesta terça-feira (4). Enquanto entrevistava um suspeito de tráfico de drogas, o jornalista foi surpreendido por um peido do homem, que não demonstrou qualquer constrangimento com o ocorrido.

Mesmo tentando manter o profissionalismo, o repórter não conseguiu disfarçar a reação ao forte odor. Em meio ao desconforto, ele chegou a interromper a reportagem ao vivo e desabafou: "Que porqueira é essa? Vamos encerrar, porque esse cheiro é pior que gás lacrimogêneo". A cena pegou todos de surpresa e gerou reações imediatas dos telespectadores nas redes sociais.

No Twitter, por exemplo, o momento rapidamente viralizou e gerou uma onda de comentários divertidos. Muitos usuários demonstraram solidariedade ao repórter e entraram na brincadeira. "Pelo menos não foi pego pelos resquícios da ‘bomba’", ironizou um internauta. "Jornalista passa por cada coisa que olha", se diveriu um segundo.

A transmissão ao vivo seguiu após o episódio, mas o momento segue repercutindo na internet. O programa Tá Na Hora Minas fez questão de exibir o momento inusitado vivido pelo repórter Pablo.