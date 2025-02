Fernanda Torres vai ganhar o Oscar, prevê sensitiva

Ainda Estou Aqui também disputa as categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro - (crédito: Divulgação/IMDB)

Fernanda Torres pode fazer história no Oscar 2025, segundo previsão da sensitiva Michele Souza. A renomada atriz brasileira, filha de Fernanda Montenegro, está concorrendo ao prêmio de Melhor Atriz pelo filme Ainda Estou Aqui, que também disputa as categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. Caso vença, Fernanda será a primeira atriz brasileira a conquistar a tão cobiçada estatueta dourada. A premiação acontece no dia 2 de março, em Los Angeles, e será comandada pelo comediante Conan O’Brien.

A disputa pelo prêmio é acirrada, com concorrentes de peso como Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Mikey Madison e Demi Moore, uma das favoritas da crítica internacional. No entanto, Michele Souza está convicta de que Fernanda sairá vitoriosa. "Já havia previsto que ela teria um ano de muito sucesso, conquistando prêmios importantes, incluindo o Oscar", revelou a sensitiva, que tem se destacado por previsões certeiras no meio artístico e político.

Michele, que se apresenta como uma das videntes mais precisas do Brasil, reforça sua confiança na intuição. "Acertei os resultados da última Copa do Mundo, a eleição de Lula e até eventos trágicos como ataques a escolas e a pandemia. Minhas visões são um guia e alerta para muitos", declarou. Com essa segurança, ela garante que os brasileiros podem comemorar antecipadamente a vitória de Fernanda.

O Brasil já teve indicações importantes ao Oscar, mas nunca venceu na categoria de atuação. A possível conquista de Fernanda Torres seria um marco para o cinema nacional e um reconhecimento à sua brilhante trajetória. Resta agora aguardar o grande dia e torcer para que a previsão se concretize, trazendo um novo capítulo na história do Brasil na maior premiação do cinema mundial.

O post Fernanda Torres vai ganhar o Oscar por ‘Ainda Estou Aqui’, prevê famosa sensitiva foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.