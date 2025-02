Vera Viel revela sequelas do tratamento contra o câncer e descarta cirurgia

Durante uma transmissão ao vivo no Instagram com a escritora Bianca Toledo, Vera compartilhou detalhes sobre sua recuperação - (crédito: Reprodução / Internet)





Diagnosticada em outubro de 2024 com um sarcoma sinovial, um tipo raro e maligno de tumor, a modelo e apresentadora Vera Viel anunciou recentemente que está curada. Após passar por uma cirurgia e 33 sessões de radioterapia, ela revelou nesta quarta-feira, 10, que ainda enfrenta sequelas decorrentes do tratamento.

Durante uma transmissão ao vivo no Instagram com a escritora Bianca Toledo, Vera compartilhou detalhes sobre sua recuperação. "Minha perna ficou diferente, um pouco maior que a outra. Ela ficou com um inchaço que não sei se vai voltar 100%", explicou.

Para lidar com essa condição, Vera Viel precisa realizar drenagens linfáticas e utilizar meias de compressão. "Mas perto da gravidade do que eu tive, de uma cirurgia delicada que tirou um pedaço do meu músculo, isso não é nada. Eu vou viver assim e assim vai ser. Não vai me impedir de fazer as coisas", disse.

Vera também destacou sua decisão de manter a cicatriz da cirurgia como um símbolo de sua trajetória. "Não quero fazer plástica para tirar a cicatriz. Isso representa minha história. Faço questão de mostrar, porque é minha vitória", afirmou.

Na última segunda-feira, 10, a modelo compartilhou a notícia que tanto esperava: sua cura. Os exames de imagem, incluindo ressonância magnética e PET-CT, não identificaram mais sinais da doença. Ao lado do marido, Rodrigo Faro, Vera Viel celebrou esse novo capítulo em sua vida por meio das redes sociais.

