Atriz sul-coreana é encontrada morta em casa

A atriz sul-coreana Kim Sae-ron foi encontrada morta em casa, na Coreia do Sul. A causa da morte está sendo investigada pelas autoridades locais.

Kim atuou pela última vez a série da Netflix de 2023, Bloodhounds. Ela estreou como atriz aos 9 anos e ganhou fama participando do filme de ação The Man from Nowhere, de 2010, e no suspense de 2012, The Neighbor.

"Não encontramos nenhum sinal de crime até agora, mas estamos investigando as circunstâncias da morte", disse um policial à agência de notícias local Yonhap.

