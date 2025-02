Fernanda Torres chega ao BAFTA e é recebida por Pamela Anderson

Fernanda Torres e Pamela Anderson no Tapete Vermelho do Bafta - (crédito: Ben STANSALL / AFP)

A atriz brasileira Fernanda Torres já está no Royal Festival Hall, em Londres, para a premiação British Academy Film Awards 2025 (BAFTA), conhecida como o Oscar Britânico. No tapete vermelho, Fernanda Torres foi recebida com um abraço caloroso da atriz e modelo Pamela Anderson.

Imagens mostram Pamela e Fernanda se abraçando na entrada do evento. Pamela Anderson atuou no filme The Last Showgirl, dirigido por Gia Coppola. O longa está indicado a Melhor Atriz Coadjuvante, pela performance de Jamie Lee Curtis.

O filme Ainda Estou Aqui concorre à categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. A premiação será realizada neste domingo (16/2), em Londres, Reino Unido. A transmissão no Brasil será feita pela TNT e pela Max a partir das 16h.

Apesar de não estar concorrendo ao prêmio de Melhor Atriz, Fernanda ainda segue forte para o Oscar, que ocorre no dia 2 de março.