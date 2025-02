Ainda estou aqui disputa BAFTA, conhecido como Oscar britânico

Fernanda Torres no Tapete Vermelho do Bafta - (crédito: Ben STANSALL / AFP)

O BAFTA, premiação conhecida como Oscar do cinema britânico será realizado neste domingo e está marcado para começar às 16h. Fernanda Torres e Walter Salles já chegaram ao Royal Festival Hall, em Londres, onde o evento será realizado.

Assim que chegou ao evento, Fernanda Torres foi recebida pela modelo e atriz Pamela Anderson.

Ainda Estou Aqui concorre na categoria Melhor Filme em Língua Não Inglesa e disputa o prêmio com o "Emilia Pérez", "Tudo Que Imaginamos Como Luz", "Kneecap" e "A Semente do Fruto Sagrado".

O BAFTA é considerado um termômetro de peso para o Oscar, que será realizado no dia 2 de março.

Na semana passada, Ainda estou aqui ganhou o prêmio Goya da Academia Espanhola de Melhor Filme Ibero-americano.

O Longe conta a história da família Paiva, liderada por Eunice Paiva, viúva do deputado Rubens Paiva, assassinado durante a ditadura militar (1964-1985). Com a atuação no filme, Fernanda Torres conquistou o Globo de Ouro de Melhor atriz em filme de Drama.

O filme já superou R$100 milhões na bilheteria mundial.