Poliana Rocha flagra Leonardo ‘doidão’ em roda de amigos: ‘Cachaça humilha’

No último sábado (15/2), Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, compartilhou um momento inusitado em uma de suas redes sociais. Ela filmou o marido em uma roda de amigos, em uma noite de diversão. O vídeo, divulgado em seus stories do Instagram, mostra Leonardo aparentemente "doidão", cantando e dançando ao lado de cinco homens e uma mulher.

O registro feito por Poliana não mostra seu rosto, mas é possível ouvi-la comentando sobre a situação. "Gente, que que dá a cachaça, olha isso. Que que eu faço?", ela diz ao fundo, enquanto filmava o marido e os amigos. O que a influenciadora deixou no vídeo também chamou a atenção de seus seguidores: "A cachaça antes de matar, humilha!!!", escreveu Poliana.

Essa saída aconteceu enquanto o casal curtia uma viagem pelos Estados Unidos, mais especificamente em San Antonio, Texas. Poliana e Leonardo, que estão juntos há mais de 20 anos, têm aproveitado a viagem com amigos próximos. A empresária compartilhou vários momentos da estadia, incluindo uma selfie do casal durante o voo. "Conexão para o nosso destino", escreveu a influenciadora, mostrando um clima de viagem leve e divertida ao lado do marido.

Além dos stories com o vídeo de Leonardo, Poliana também fez uma postagem no feed do Instagram, compartilhando fotos da viagem com o marido e amigos. Na legenda, ela escreveu: "SAN ANTONIO……Férias com o marido Leonardo e amigos!!!!", deixando claro que estavam se divertindo muito. Leonardo também fez questão de demonstrar seu carinho nos comentários da postagem, dizendo "Te amo", marcando o quanto a viagem estava sendo especial para o casal.

A publicação ainda recebeu comentários outros internautas, que escreveram "Que lindo aí Poli", "que Deus abençoe a viagem de vocês!", "A simplicidade é o último grau de sofisticação! Leonardo é o Messi do sertanejo simplesmente o maior e melhor da história" e "Desejo uma ótima férias coloque no colo de Jesus Deus abençoe".

