Geraldo Azevedo lança frevo sobre amar e cantar

Geraldo Azevedo no estúdio de sua casa, no Rio de Janeiro - (crédito: Leo Martins)

Geraldo Azevedo lança o frevo inédito Sempre Valeu, nas plataformas digitais. A letra tem parceria de Pippo Spera, com produção e arranjo de César Michiles. Na letra, o cantor reflete sobre os atos de amar e cantar e conclui, no auge de seus 80 anos, que vale a pena. O artista pernambucano termina a canção agradecendo à vida pelo dom que recebeu.

A melodia e a poesia suave mesclada com a energia vibrante do frevo resultam em uma celebração musical que mantém viva a alma do frevo e a identidade única de Geraldo Azevedo, conhecido por sua voz suave e sua capacidade de criar obras envolventes.

"O processo criativo aconteceu no estúdio de Geraldo, em sua casa, um ambiente que transborda inspiração. Ali, finalizei o arranjo, ajustando cada detalhe. A gravação foi concluída em Recife, unindo parte da sua banda com uma seção de metais, para criar uma sonoridade que respeitasse tanto a tradição do frevo quanto a essência do artista", conta César Michiles, diretor musical e amigo do artista há mais de 30 anos.

O artista pernambucano iniciou sua carreira com Aquela Rosa, sua primeira composição em parceria com Carlos Fernando, que já nasceu como frevo, demonstrando sua conexão com esse gênero musical tão vibrante e representativo da cultura do cantor. Geraldo Azevedo completou 80 anos em 11 de janeiro de 2025, todo em clima dessa "oitentação", como o artista pernambucano gosta de se referir a suas oito décadas de vida, que a música celebra a carreira e o amor do artista pela música.

A nova faixa traz Geraldo Azevedo (voz e violão), César Michiles (flautas), Tonynho Tavares (baixo), Junior Xanfer (guitarra), Romero Medeiros (teclados), Jerimum de Olinda (percussão), Marcelo Pereira (bateria), Nelsinho Amarante (trombone), Fabinho Costa (trompete), além de Stevia Lira e Victor Bertonny (vocais).