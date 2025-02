Viih Tube reage a críticas após batismo em igreja evangélica

Na manhã desta segunda-feira (17), Viih Tube, de 24 anos, usou suas redes sociais para responder perguntas de seguidores e abordar as críticas que recebeu após ser batizada pela segunda vez na igreja evangélica. A influenciadora e seu marido, Eliezer, de 35 anos, passaram pelo batismo nas águas no último sábado (15).

Viih revelou que as maiores críticas vieram da própria comunidade cristã. "Sinceramente? Eu fiquei preocupada (com as críticas) porque era crente falando mal de crente e o Deus que eu sirvo, o Deus que está no meu coração não ficaria feliz com isso", disse a influenciadora nos stories do Instagram.

A ex-BBB explicou que sua relação com a fé não é recente, pois cresceu em uma família cristã e já havia sido batizada na infância. Segundo ela, sua transformação começou quando engravidou da filha, Lua Di Felice. "Sim, tem que abrir mão de muitas coisas, mas eu já abri mão faz tempo. A vida de festa que eu tinha… desde que eu engravidei eu tinha aberto mão. E honestamente, não posso mentir aqui, não foi nem por Deus, foi pela minha filha! Eu mudei meu estilo de vida muito antes de voltar minha intimidade com Deus, então para mim foi fácil abrir os braços para Deus e falar ‘agora eu nunca mais me afasto de você’", afirmou.

Além disso, Viih Tube respondeu às acusações de que seu batismo teria sido uma estratégia para atrair engajamento. "‘Ai, mas tá fazendo isso para gerar engajamento’, gente, desculpa, mas eu não preciso me batizar para ter engajamento. Desculpa se soou arrogante, mas não preciso. É só você entrar no meu perfil e vai ver que está tudo certo com a minha profissão. Eu me esforço, trabalho bastante, trabalho muito para ter engajamento. Não preciso. Eu fiz porque é minha intimidade com Deus", rebateu.

