Anitta comemora nascimento de Rás, filho de MC Daniel e Lorena Maria

Rás, filho de MC Daniel e v, nasceu na madrugada desta terça-feira (18) na Perinatal da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A chegada do bebê foi cercada de emoção, especialmente devido à necessidade de uma cesárea de emergência.

Lorena iniciou o trabalho de parto normalmente e chegou a sentir as contrações, mas, por conta da oscilação dos batimentos cardíacos do bebê, os médicos decidiram realizar a cirurgia. Apesar do susto, mãe e filho passam bem.

A notícia do nascimento foi recebida com alegria por amigos e familiares. Anitta, que foi escolhida madrinha de Rás, celebrou a chegada do afilhado ao comentar na publicação de Lorena. "Ahhhh dinda amaaaa", escreveu a cantora, demonstrando seu carinho pelo bebê.

Na maternidade, a família do casal se reuniu para dar as boas-vindas ao pequeno. Daniela Amorim, mãe de MC Daniel, ficou emocionada ao ver o neto pela primeira vez e compartilhou seus sentimentos nas redes sociais.

"A emoção de ser avó é indescritível! O amor que se tem por um filho já é tão grande e forte, mas quando vi a carinha do neto… Quase desmaiei! Obrigada, meu filho amado Daniel, e minha nora Lorena por me darem a dádiva de ser avó! Seja bem-vindo, nosso Príncipe RÁS! Que Deus abençoe nossa família sempre! Toda honra e glória primeiro a DEUS!", declarou a pedagoga, emocionada.

