Pedro Sampaio passa por cirurgia após cancelar agenda de Carnaval

Pedro Sampaio passou por uma cirurgia no joelho após uma lesão sofrida durante um show no festival Universo Spanta, no Rio de Janeiro. O DJ tranquilizou os fãs ao afirmar que está bem após o procedimento, mas precisou cancelar sua agenda de Carnaval para focar na recuperação. "Foi um susto, mas agora é me cuidar para voltar com tudo", declarou o artista em suas redes sociais.

O acidente ocorreu no dia 12 de janeiro, quando Pedro se apresentava sobre uma estrutura metálica ao lado dos dançarinos. Ao tentar pular para um degrau mais baixo, o DJ machucou o joelho e caiu no chão, precisando de ajuda para sair do palco. Após exames, foi confirmado o rompimento do ligamento, o que exigiu a intervenção cirúrgica.

Com a recuperação em andamento, Pedro Sampaio precisou cancelar suas apresentações no Carnaval, incluindo o Carnaval na Cidade, em São Paulo, no dia 1º de março, e o Bloco Beats, no Obelisco do Ibirapuera, no dia 9 de março. Outros shows programados pelo Brasil também foram afetados, frustrando os fãs que aguardavam suas performances.

Apesar do momento delicado, Pedro mantém o otimismo e promete retornar aos palcos assim que estiver totalmente recuperado. "Estou focado na fisioterapia e logo estarei de volta", garantiu. Enquanto isso, o DJ segue interagindo com o público nas redes sociais, onde recebe mensagens de apoio e carinho.

