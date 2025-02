Para os atrasados: saiba onde assistir os indicados a Melhor filme no Oscar

Está chegando a noite mais importante para o cinema: a edição de 2025 do Oscar, marcada para o dia (2/3), e o Brasil marca presença em três categorias com Ainda estou aqui: Melhor filme internacional, Melhor atriz (Fernanda Torres) e a principal da premiação: Melhor filme, em que concorre com nove outras produções que podem ser assistidas no streaming e no cinema. O Oscar pode ser assistido no Brasil pela TV Globo, TNT e Max.

Além do longa brasileiro que acompanha a família Paiva durante o período da ditadura militar, o público pode assistir nas telonas Anora, mostra o casamento as pressas de uma profissional do sexo com o filho de um oligarca russo, e todo o desastroso desenrolar do relacionamento; O brutalista, narra a trajetória de um arquiteto húngaro que sai da Europa no pós-guerra para reconstruir sua vida na América; Conclave demonstra os dramas, segredos e intrigas entre os lideres da Igreja Católica na escolha de um novo papa; e Emilia Pérez, conta a história de um chefe de um cartel que contrata uma advogada para auxiliar na sua transição de gênero. Um completo desconhecido, cinebiografia de Bob Dylan, estrelada por Timothée Chalamet, estreia nos cinemas na próxima quinta (27/2).

Se a ideia é não ir ao cinema, uma outra opção também tem Chalamet, o público pode conferir, no conforto de casa, Duna: Parte 2, presente no catálogo da Max, e acompanhar a continuação da trajetória de Paul Atreides e a busca de vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Na Mubi, o filme A substância mostra até onde uma atriz em declínio está disposta a ir em busca da perfeição. E o prelúdio de O Mágico de Oz, Wicked, que apresenta a história não contada da Bruxa Boa e da Bruxa Má do Oeste, está disponível para compra e aluguel no Prime Video, YouTube e Google Filmes. O longa Nickel Boys não irá para os cinemas brasileiros e lança diretamente no Prime Video na quinta (27).

