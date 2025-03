'Ainda estou aqui' ganha novo pôster após levar Oscar; confira

Ainda estou aqui fez história ao vencer o Oscar de Melhor filme internacional na noite do último domingo (2/3) - (crédito: Divulgação)

O pôster de Ainda estou aqui está de cara nova! Após vencer o Oscar na noite deste domingo (2/3), a Sony Pictures, responsável pela distribuição do filme, atualizou o cartaz.

Nesta quinta-feira (6/3), a empresa publicou a novidade nas redes sociais. "Feriado acabou, mas o pôster foi atualizado com um Oscar! Ainda estou aqui venceu como Melhor filme internacional e ainda estamos comemorando!", diz a legenda da postagem.

Ainda estou aqui fez história ao vencer o Oscar de Melhor filme internacional, desbancando Emilia Pérez, Flow, A garota da agulha e A semente do fruto sagrado. O longa de Walter Salles foi o primeiro brasileiro a ganhar uma estatueta.

O filme também concorreu nas categorias de Melhor filme e Melhor atriz, com Fernanda Torres, mas perdeu para Anora.

Mesmo perdendo em duas categorias, a vitória de Ainda estou aqui como Melhor filme internacional foi celebrada no Brasil inteiro com muita festa. A cerimônia do Oscar ocorreu durante o carnaval, aumentando os motivos para comemorar.

Confira o novo pôster: