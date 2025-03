Lucas Inutilismo vai de youtuber a músico com lançamento de álbum e mais

Lucas Vinícius da Silva, conhecido na internet como Lucas Inutilismo, se afastou um pouco da carreira de youtuber que acumulava mais de cinco milhões de inscritos para iniciar uma nova fase na música. Ele estreou as composições autorais com o álbum Humanamente, em novembro de 2024, sob o nome artístico Lvcas. O disco, lançado de forma independente, conta com 16 composições que mesclam letras sobre dilemas da vida com a intensidade das batidas de heavy metal.

Lvcas coassina a produção do disco com Marcelo Braga, que já trabalhava com o músico nos famosos vídeos de retrospectiva anuais, e relata que ainda está descobrindo seu processo de composição, mas sabe que precisa de foco. “Só agora que eu fui ter a experiência como compositor de fato, então é tudo muito novo para mim. Sou um cara que normalmente começa pelo instrumental, acho que tem a ver com o fato de eu ter tocado instrumentos a minha vida inteira. Eu comecei a cantar há pouquíssimo tempo, e estou aprendendo muito sobre isso também”, afirma o cantor.

O artista conta que lançar o álbum não foi uma completa mudança de carreira, já que desde os primeiros vídeos ele já demonstrava o interesse na música e diz não saber qual paixão surgiu primeiro: “Eu faço hoje exatamente a mesma coisa que eu fiz a minha vida inteira, eu tive meu primeiro contato com uma câmera muito cedo e eu comecei a tocar guitarra com 10 anos”. Porém, Lvcas destaca que o público adquirido ao longo de 11 anos no Youtube o acompanha na nova fase, nos shows e turnês.

A única participação especial do álbum é na canção Te espero aqui, que tem com vocais de Luana Victoria, irmã do artista. Sobre futuras parcerias, Lvcas explica que gostaria de mesclar ritmos diferentes nas produções, como Camadas, feat da banda Fresno com a dupla Chitãozinho e Xororó: “do mesmo jeito que eu gosto de trazer esses elementos distintos para as minhas músicas, eu piro muito na ideia de fazer colaborações com pessoas de outros lugares”. Ele ainda expressa que admira o trabalho de Matuê e que adoraria produzir com o artista. “É um cara que eu admiro muito e que está em uma ascensão há muito tempo na música, se rolasse seria muito legal”, completa o músico.

Lvcas acumula mais de 40 mil ouvintes mensais no Spotify e, na turnê Minha Playlist de Funk, realizou um show para 8 mil pessoas em São Paulo. Com o álbum Humanamente, além de Lvcas, as apresentações contam com banda composta por Gabriel Bruce (bateria), Marcelo (baixo), Ronan (DJ) e Isa Sarthor (Guitarra). “Meu público é extremamente bem humorado, a fim de viver e de celebrar os momentos e eu também sou assim. A minha entrega, da banda e de quem ta lá assistindo, superou completamente minhas expectativas”, destaca o cantor. O próximo show do grupo está marcado para o dia 29 de março, em Porto Alegre.

Sobre futuros projetos, o artista ressalta que quer estar livre para fazer o que tiver vontade: “Eu não quero ter que me amarrar a algum gênero, gosto muito de passear entre eles e elementos de outros estilos, que eu trago para o para o metal, porque eu acho legal, acaba ficando disruptivo e é a maneira que me identifico de fazer arte”.