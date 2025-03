Festival Meskla anuncia show inédito de Mano Brown e Djonga em maio

Em maio, Mano Brown se apresenta no festival Meskla ao lado do rapper Djonga - (crédito: Pedro Dimitrow/Spotify)

A 3ª edição do Festival Meskla já tem data marcada. No dia 17 de maio, o show volta a ser realizado no Mané Garrincha e, neste ano, em grande estilo — o rapper Mano Brown sobe aos palcos do evento ao lado de Djonga em uma apresentação inédita. A venda geral de ingressos começa nesta terça-feira (18/3), no site e aplicativo do Grupo R2.

Outros nomes que aparecem na line-up do festival são MC Cabelinho, Duquesa, Orochi feat Chefin, Kayblack, Mc Hariel, TZ da Coronel, Veigh e Yunk Vino. A cena local, no entanto, não fica de fora da programação — as artistas Negra Flow, Negritah, DJ Kathleen e Isa Marques também se apresentam no evento.

Assim como na edição de 2024, que reuniu mais de 25 mil pessoas, o Meskla terá dois palcos, garantindo a variedade simultânea de atrações. A Batalha de Rima também continua neste ano, com MCs da cena brasiliense se enfrentando em duelos de improviso e uma grande final nos palcos principais.

Ainda faz parte do festival o Skate Park, área dedicada ao esporte, e a Galeria Urbana, com exposição de arte urbana, valorizando artistas locais.