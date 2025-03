Exposição no Jardim Botânico de Brasília celebra o povo kalunga

Augusto Santos*—Idealizada pela artista Janice Affonso, a mostra Janela do Vão de Almas apresenta 27 pinturas sobre tela, uma instalação com objetos típicos dos kalunga e uma projeção de vídeo que retrata o cotidiano dessa comunidade quilombola, situada no Vão de Almas, em Cavalcante (GO).

"A exposição reflete essa experiência única no Vão de Almas, onde me inspirei para criar as obras. A partir de fotografias, vídeos e da vivência com o povo kalunga, desenvolvi as pinturas, que utilizam técnica mista em acrílico sobre tela. Cada quadro traz elementos essenciais dessa cultura, como a alimentação, as janelas das casas, os objetos tradicionais e as festas”, explica Janice Affonso.

Leia também: Jardim Botânico celebra 40 anos de lazer, preservação e conhecimento

A mostra faz parte dos projetos Encontros nos Contos e Cantos Kalunga e tem como objetivo promover e preservar o patrimônio cultural e as tradições deste povo ancestral. A arte exposta destaca elementos fundamentais da cultura Kalunga, como a dança sussa, as festas religiosas, as práticas agroecológicas e a relação profunda com a natureza.

Leia também: Jardim Botânico celebra aniversário com entrada gratuita em março

A comunidade Kalunga, uma das maiores do Brasil, está localizada em áreas de difícil acesso e se estende pelos municípios de Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás. Eles preservam suas tradições culturais, como danças, músicas, festas religiosas e práticas agrícolas ancestrais. Apesar do reconhecimento oficial como quilombola e da proteção legal de suas terras, ainda enfrentam desafios no acesso à educação, saúde e infraestrutura.

Leia também: A festa da democracia em imagens históricas do Correio Braziliense

A exposição ocorre no Jardim Botânico de Brasília. A entrada é gratuita, e a visitação pode ser feita de terça a domingo, das 9h às 16h30. Além disso, a exposição conta com recursos de acessibilidade, incluindo intérprete de Libras e audiodescrição, permitindo que mais pessoas possam vivenciar essa experiência cultural única.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco