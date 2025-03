'Split fiction': jogadores vencem fase secreta e verão o próximo jogo da Hazelight

O jogo da Hazelight Studios, Split Fiction não para de surpreender, tanto em números, atingindo na sua primeira semana de lançamento 2 milhões de unidades vendidas, quanto a própria comunidade. Os jogadores descobriram uma fase secreta dentro do game cooperativo, chamada de “Laser Hell” ou em tradução livre, "Inferno de Laser", que consiste em uma série de testes de plataforma, onde ambos os jogadores devem atravessar o caminho, para assim avançar na fase, enquanto desviam de diversas fontes de laser.



Para acessar o desafio, a primeira coisa que o jogador devia fazer era “digitar” um código binário no elevador em um certo momento do jogo, abrindo assim essa área secreta. Por alguns dias os jogadores ficaram empenhados em vencer o desafio, dois speedrunners – categoria no mundo dos games consiste em terminar algum game de modo mais rápido possível – chineses conseguiram passar pelo desafio e foram extremamente bem recompensados.



Em um vídeo especial no final do desafio, o próprio diretor de Split Fiction e CEO da Hazelight Studios, Josef Fares, aparece parabenizando os corajosos que chegaram até ali. No trecho, ele enfatiza que pessoas do próprio time de desenvolvimento estavam tendo dificuldades para finalizar o desafio do laser. Mas aí que vem a surpresa, no fim do vídeo, o diretor diz que aquele que consiga provar que foi o primeiro a vencer o desafio, ele fará questão de levá-los até a Suécia, no estúdio da Hazelight para mostrar detalhes do próximo título da empresa.



Na última quarta-feira (19/3), o diretor finalmente apontou os vencedores do desafio do laser em seu X (antigo Twitter) e reafirmando que vai cumprir sua promessa e que eles verão exclusivamente qual será o próximo passo da empresa.

Confira:

Congrats to ”sharkOvO” and ”E1uM4y” for finishing the secret challenge ”Laser Hell” in #splitficton. VERY impressive! I will keep my promise and invite you both to Sweden for an early look of our next game



We´ll be in touch! — Josef Fares (@josef_fares) March 19, 2025

"Parabéns a ”sharkOvO” e ”E1uM4y” por terminarem o desafio secreto ”Laser Hell” em #splitficton . MUITO impressionante! Vou manter minha promessa e convido vocês dois para a Suécia para uma prévia do nosso próximo jogo

Entraremos em contato!"



Mesmo estúdio de It Takes Two e A Way Out, a Hazelight Studios traz uma aventura cooperativa como nenhuma outra em Split Fiction. No mesmo molde de seus títulos anteriores, há dois personagens jogáveis, ambos papeis protagonistas da trama, que devem cooperar ao longo da jornada para conseguir superar os perigos iminentes, as escritoras amadoras e com gostos diferentes, Mio e Zoe. Entre capas e espadas, néon e carros voadores, as duas devem cooperar para conseguir sair desse mundo de ficção. O Correio já fez uma análise completa sobre Split Fiction apontando suas principais virtudes, você pode conferir a matéria completa aqui.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Split Fiction está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.