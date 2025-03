Mas já? Split Fiction pode virar filme em breve

O jogo cooperativo que vendeu 2 milhões em uma única semana, Split Fiction, pode ganhar um filme muito em breve. A informação é da revista norte-americana Variety que afirma que ouviu fontes na GDC – Conferência dos Desenvolvedores de Games – que apontam a empresa Story Kitchen como não só interessada na premissa de Split Fiction e no seu potencial para adaptação, mas também estaria já indo atrás de atores para compor o elenco, assim como roteiristas e um diretor para oferecer aos grandes estúdios de Hollywood como um pacotão.



A Story Kitchen também está por trás do desenvolvimento da adaptação de outro jogo da Hazelight Studios, It Takes Two, que também ganhará um filme, esse que está sendo produzido em parceria com a Amazon Studios. A Story Kitchen também tem em seu portfólio, a trilogia de filmes do Sonic, mostrando que não é a primeira vez que empresa se empenha em transpor jogos para a telona. Ainda não se tem mais informações sobre elenco, direção ou roteirista de nenhuma das adaptações.



Split Fiction traz em sua trama duas personagens com criações e personalidades distintas, presas em mundo digital onde devem cooperar para conseguir se libertar. Entre a capa e a espada, o néon e os carros voadores, cada um dos jogadores deve escolher uma personagem, que terão diferentes tipos de jogabilidade e apenas juntos conseguiram progredir nos níveis. O Correio já fez uma análise completa sobre Split Fiction apontando suas principais virtudes, você pode conferir a matéria completa aqui.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Split Fiction está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.