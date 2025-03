Batalha de Rimas das Minas celebra o hip hop feminino no CCBB Brasília

Neste sábado (29/3), o Programa Educativo do CCBB apresenta a Batalha de Rimas das Minas, evento especial em homenagem ao mês das mulheres. A batalha reunirá mulheres do hip hop do Distrito Federal, celebrando a força e a expressão feminina dentro do movimento.

Com 60 minutos de duração, o evento começa às 18h, no Vão Central do CCBB Brasília, e tem entrada gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos no site da instituição.

A noite será comandada pela MC Rent, que assume o papel de mestra de cerimônia, com beats sob o comando da DJ Kalm. No palco, as MCs Japa MC, Ísis Bratz e Raika, todas do Distrito Federal, se enfrentarão em duelos de rimas. Os temas serão propostos pelo Programa Educativo e o público terá a missão de escolher a vencedora.