Holland: O que esperar do novo suspense estrelado por Nicole Kidman

O novo suspense protagonizado por Nicole Kidman já está disponível no Prime Video. Holland, escrito por Andrew Sodroski e dirigido por Mimi Cave, narra a história da meticulosa professora e dona de casa Nancy Vandergroot, que acredita viver uma vida perfeita com seu marido Fred (Matthew Macfadyen) e seu filho (Jude Hill), no paraíso suburbano das tulipas, em Michigan, nos Estados Unidos. Tudo muda quando Nancy descobre segredos obscuros por trás da sua vida perfeita como esposa e mãe.

Entre os moinhos de vento caprichosos e os festivais de tulipa típicos da cidade, Nancy (Nicole Kidman) é alegremente devota ao seu marido oftalmologista, pilar íntegro da comunidade unida de Holland, e seu filho, que juntos constroem um elaborado modelo de ferrovia em miniatura na garagem da família. Um dia, enquanto procura um brinco perdido, a professora se depara com uma caixa cheia de polaroids que plantam dúvidas sobre sua própria vida. À medida que sua curiosidade cresce, sua vida vira de ponta cabeça.

Na escola onde leciona economia doméstica, Nancy tem uma amizade descontraída e fofoqueira com outro estranho à cidade: o professor Dave Delgado. O personagem é diferente de qualquer outro que o vencedor do Globo de Ouro e estrela internacional Gael García Bernal assumiu durante sua carreira. Com ajuda de seu amigo, Nancy começa uma investigação em busca da verdade.

No centro das crescentes suspeitas de Nancy está o elaborado modelo de trem que o marido e o filho estavam construindo isolados na garagem. O conjunto de trem se torna não apenas uma faísca para os pesadelos de Nancy e um elemento-chave do design, mas também um condutor da trama conforme os eventos aceleram — e criá-lo desafiou cada centímetro da imaginação vívida de Cave e sua equipe.

Embora o cenário do trem seja todo artificial, a outra grande cena do filme é tirada diretamente da realidade: o caprichoso desfile Tulip Time da Holanda, uma tradição primaveril que reúne milhares de espectadores nas ruas da cidade para apreciar carros alegóricos cobertos de flores, bandas marciais exuberantes e dançarinos holandeses apresentando danças folclóricas tradicionais.

Com sua paixão pelo visual, a diretora Mimi Cave trouxe diversas reviravoltas criativas para o projeto, enquanto o roteirista Sodroski escolheu Holland, uma cidade real, como cenário não apenas por seu charme característico do Centro-Oeste, mas também pelo potencial simbólico da cidade. A parceria entre os dois se revelou essencial para a construção da atmosfera do filme: Cave capturou a estética única de Holland, com suas tulipas, moinhos de vento e forte herança holandesa, enquanto Sodroski explorou a dualidade desse ambiente, onde a aparente harmonia e acolhimento escondem uma realidade mais sombria. Juntos, eles criaram um pano de fundo perfeito para uma história sobre uma mulher que, por trás da fachada de um casamento ideal, descobre segredos perturbadores.

Repleto de reviravoltas, Holland acelera nos minutos finais, deixando algumas descobertas da protagonista sem maiores explicações. Nicole Kidman se destaca ao dar vida a mais uma personagem intrigante, conduzindo o público por uma jornada de suspense e mistério. Embora o filme possa demorar a cativar, quando o faz, consegue surpreender, ainda que isso não seja suficiente para cumprir todas as suas promessas.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel