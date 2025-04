Nasce segundo filho de Jennifer Lawrence com o marido Cooke Maroney

Jennifer Lawrence deu à luz ao segundo filho com o marido Cooke Maroney publicou a revista norte-americana People nesta terça-feira (1º/4). O casal foi visto passeando juntos em Nova York nesta segunda (31/3), após o nascimento do pequeno.

A atriz anunciou a gravidez por meio de uma publicação na revista Vogue, em outubro de 2024. "Parabéns a Jennifer Lawrence! A atriz vencedora do Oscar dará boas-vindas ao seu segundo filho com o marido galerista de arte Cooke Maroney", disse a legenda do post.

No dia seguinte, uma fonte confirmou a informação à People, dizendo que Jennifer estava emocionada por estar grávida novamente. "Ela ama ser mãe", afirmou.

Lawrence e Maroney também são pais de Cy, de 3 anos. Desde que se tornou mãe, a atriz de Jogos Vorazes tem escolhido projetos de maneira diferente.

Em uma entrevista concedida para a também atriz Cameron Diaz em 2023, a artista revelou que ter um bebê a tornou mais seletiva com os projetos que aceita em fazer. "Vale a pena ficar longe do meu filho por metade do dia?", questionou.