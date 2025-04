Quem é a "mulher cavala" que estará no Coachella

Um estilo exótico, quase fora dos padrões humanos. Se você não sabe de quem estamos falando, conheça a DJ alemã HorsegiirL, uma artista “metade humana, metade cavalo” que é um dos destaques da edição do festival Coachella, que acontece nos próximos dois fins de semana.

A cantora, compositora, DJ e produtora musical Stella Stallion tem conquistado fãs com o visual e o estilo excêntrico. A artista utiliza máscara de cavalo marrom, com um focinho e um coração branco na testa. Além do nome, o público sabe pouco sobre Stella, já que fala pouco sobre a vida pessoal e nunca deu entrevista sem a máscara.

HorsegiirL ganhou destaque pela primeira vez em 2022, quando viralizou com a música My Barn My Rules nas redes sociais. Segundo a revista Horse & Around, a DJ representa “uma nova onda de artistas eletrônicos que priorizam a diversão e o kitsch, que se opõe à abordagem mais séria que frequentemente permeia a cena da música eletrônica”.

Recentemente, a cantora também roubou os holofotes ao aparecer no Brit Awards 2025, premiação que contou com grandes nomes da cena musical como Chappell Roan e Charli XCX. A última também é uma das atrações do Coachella deste ano, junto com Lady Gaga, Post Malone e artistas de peso do mainstream.

À People, HorsegiirL destacou artistas que foram inspirações, como Crazy Frog e Hampton the Hamster. Além das músicas em “idiomas humanos”, ela afirma que “há baleias famosas incríveis que são lendas no reino animal pelas sinfonias incríveis de baleias que compõem, e isso não é tão popular entre os humanos”,

Em janeiro, ela lançou o primeiro EP, o v.i.p - very important pony ("pônei muito importante"). A artista conquistou mais de 570 mil ouvintes mensais no Spotify e contou à People os próximos passos. “Eu sempre farei música para o clube, mas também quero lançar um álbum”, comenta. A DJ espera ainda se aventurar no universo dos videoclipes e fazer novas colaborações no meio musical.