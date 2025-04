Últimos dias para conferir exposição sobre povo kalunga no Jardim Botânico

A exposição Janela do Vão de Almas, em cartaz no Jardim Botânico, traz histórias do povo kalunga sob curadoria de Janice Fonseca. No sábado (19/4), o também curador Carlos Lins realiza uma roda de conversa. Também haverá uma sessão de biodanza para adultos.

Leia também: O que se sabe sobre o novo álbum do Post Malone

A biodanza é um movimento corporal que expressa sentimentos e afetos. “Vamos trabalhar com sementes, que representam a origem da vida. Faremos um link com a semente e o cerrado, que tem tudo a ver com a exposição. É um diálogo entre a exposição e a oficina. Os kalungas dialogam com o cerrado, por meio das sementes, com a produção de óleos e remédios, por exemplo”, explica Janice Fonseca, em material de divulgação.

Leia também: Morre Les Binks, ex-baterista da banda Judas Priest

Os kalunga são um povo quilombola que vive em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, reconhecido pela ONU como primeiro território no Brasil conservado pela comunidade. A exposição Janela do Vão de Almas faz parte do projeto Encontros nos Contos e Cantos Kalunga. O projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) do Distrito Federal.

Leia também:Detalhes sobre o retorno da carreira musical da Lorde

Serviço

Janela do Vão das Almas

Biodanza e roda de conversa encerram exposição sobre o povo kalunga no sábado (19/4), no Centro de Visitantes do Jardim Botânico de Brasília, entre 9h e 12h. Conversa com o curador Carlos Lins, às 15h.