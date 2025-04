Banda do DF Makinamara se apresenta no CCBB neste sábado (26/4)

Neste sábado (26/4) a partir das 16h, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) receberá o show da banda Makinamara. Com entrada franca o centro distribuirá brindes para os primeiros espectadores que forem à apresentação. Com mais de 15 anos de estrada e um elenco de músicos talentosos, o grupo tem espaço em um dos principais palcos de Brasília e promete um show memorável no CCBB.

A banda procura promover em suas apresentações encontros geracionais. Traz um repertório com sucessos que marcaram época. Com versões originais e junções exclusivas de grandes nomes do rock e da música pop internacional e nacional, como The Beatles, Queen, Guns N’ Roses, Legião Urbana, Capital Inicial, Rita Lee, e outros ícones.

A programação do dia também traz, além da banda, a exposição Fullgás que está em cartaz no CCBB até o dia 27 de abril. A mostra disponibiliza mais de 700 obras, de mais de 200 pintores, que explicitam como era moda na década de 1980. Ambos os eventos tem entrada franca, e também classificação indicativa livre para todos os públicos.

Serviço

Show da Banda Makinamara no CCBB

Dia 26 de abril de 2025, a partir das 16h, no Jardim do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília - CCBB (SCES Trecho 02 Lote 22 – Edif. Presidente Tancredo Neves – Setor de Clubes Especial Sul). Classificação indicativa livre e entrada gratuita.