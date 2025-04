Madonna relembra show em Copacabana na semana da apresentação de Gaga

Às vésperas do segundo show gratuito de uma diva pop no Rio de Janeiro, a cantora Madonna publicou nas redes sociais um vídeo em que relembra passagem pelo Brasil em maio do ano passado. O registro foi publicado nesta terça-feira (29/4), mesmo dia em que Lady Gaga desembarcou na capital carioca para apresentação em Copacabana, no sábado (3/5). Leia também: Lady Gaga chega ao Brasil sob apagão no aeroporto para despistar imprensa

“Quase um ano desde o último show da minha turnê Celebration — que terminou no Rio”, escreveu a cantora de Like a virgin no Instagram. “Obrigada, Brasil, por uma experiência inesquecível! E muito obrigada à minha comunidade por um apoio sem fim!”

O post da rede social traz pequeno trecho de um vídeo de mais de 11 minutos disponível no YouTube, que cobre bastidores da apresentação em Copacabana. Em menos de uma semana será a vez de Gaga, com quem Madonna já teve uma rixa no passado, de encher as areias do mesmo local. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

À época do anúncio extraoficial do show deste ano, internautas reviveram o desentendimento entre as cantoras norte-americanas — que envolve acusações de plágio e indiretas em shows. “E não é que a piada de que a Gaga só iria aceitar vir para Copacabana porque a Madonna veio primeiro se concretizou?”, diz uma publicação no X (antigo Twitter), de novembro do ano passado, que acumula mais de 13 mil curtidas.

Com o vídeo desta terça, outro internauta comentou a coincidência: "A Madonna esperou a Gaga chegar no Brasil para lançar o DVD da Celebration Tour".

não meus amores a madonna esperou a gaga chegar no brasil pra lançar o dvd da celebration tour essa mulher é o cão



O show de Madonna, em 2024, levou cerca de 1,6 milhão de pessoas a uma das praias mais famosas do Brasil e gerou aproximadamente R$ 469,4 milhões ao turismo do Rio de Janeiro. A expectativa é de que o show de Gaga gere algo em torno dos R$ 600 milhões e tenha um público semelhante.