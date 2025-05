Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (2/5)

VER A LUZ

Data estelar: Lua cresce em Leão.



O dia que dominarmos a tecnologia de viajar no tempo, seremos bem-sucedidos desfazendo as tragédias antecipadamente, destruindo as dores antes de essas virem a ser? Ou apenas deslocaríamos nossos tormentos a outros endereços e situações, para continuar produzindo limitações e constrangimentos de outras maneiras mais criativas?

Nenhuma nova tecnologia virá nunca a consertar nossos problemas existenciais, porque esses se nutrem das atitudes que tomamos em relação aos acontecimentos, não sendo causados por esses.

Quando renunciemos a tratar nossa realidade como uma brincadeira que não deu certo, porque não a conseguimos dominar e passemos a, simplesmente, nos entregar com confiança ao Infinito e, por conseguinte, nos tratemos mutuamente com confiança, só então começaremos a ver a Luz.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Anda tudo muito incerto demais para sua alma conseguir se sentir completamente no domínio da situação e segura a respeito do rumo que as coisas estão tomando. No entanto, continue em frente com suas pretensões. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A vida sempre será muito maior e mais ampla do que seu entendimento a respeito dela, e esse é um conceito que sua alma precisaria ter em mente a todo momento, para não perder tempo buscando satisfações pífias e mequetrefes.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A palavra Eu é mágica, porque nos faz sentir únicos e originais, mas ao mesmo tempo todas as pessoas chamam a si mesmas de Eu e todas, sem exceção, têm a mesma sensação, de serem únicas e originais. Um mistério.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Continue você consolidando o que seja do seu merecimento, a despeito de haver pessoas por aí tentando fazer o diabo para que sua alma se sinta insegura a respeito. Não importa, continue você no seu caminho.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para você conseguir tomar verdadeira distância dessas pessoas com que há tanta discórdia atualmente, é preciso limpar a mente e se blindar com serenidade num mundo de ideações completamente diferente. Isso é possível.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Às vezes, dá vontade de se esconder, mas a melhor maneira de se esconder é você se expor, porque a exposição faz com que as pessoas vejam de você apenas o personagem que você lhe oferecer, e não a pessoa que você é.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Colocar tudo em ordem num mundo que insiste em permanecer de ponta-cabeça, essa atitude pareceria irracional, ao passo que a alma se sente tentada a chutar o balde e se mimetizar com o que acontece. Melhor isso não.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Importante só é que você não perca de vista aquilo que faz arder seu coração de vontade de realizar, porque sem a força dos ideais você transita por terrenos que não lhe são convenientes, além de fragilizar você.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A questão não é evitar as encrencas, no bom e no mal sentido, mas selecionar o tipo de encrenca em que sua alma se envolverá, isso sim. A encrenca faz parte da construção do destino, ninguém nasce para descansar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Da próxima vez que você pensar que tudo de bom acontece com outrem enquanto a pior parte sempre fica para você, observe melhor o que, essas pessoas que aparentemente são agraciadas, fazem com o que lhes acontece.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Por mais que você se esforce para criar harmonia e serenidade nos relacionamentos, sempre haverá pontas soltas que as pessoas aproveitarão para criar conflito, porque o conflito parece ser o ar que elas respiram.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Para você fazer mais sua vontade e menos o que as circunstâncias impuserem, não se trata de viver em guerra contra tudo e contra todos, mas de escolher objetivos nobres pelos quais lutar e sacrificar sua vida.