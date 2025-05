Cassiano França, ex de Andressa Urach, anuncia gravação de conteúdo com o próprio irmão - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Cassiano França, conhecido como Kylian Cria, ex-namorado de Andressa Urach, surpreendeu os internautas nas redes sociais ao compartilhar um conteúdo adulto gravado com o próprio irmão.

O rapaz, que produz material para site destinado a maiores de 18 anos, usou sua conta do X (antigo Twitter), e publicou um vídeo sugestivo, em que aparece nu e no banho ao lado do irmão. "Pediram tanto gravação com meu irmão que saiu", escreveu ele, sem revelar o nome do familiar.

Os seguidores e assinantes de plantão, por sua vez, não deixaram o vídeo passar despercebido e se manifestaram sobre a ousadia do ex de Andressa Urach, em sugerir um material com o próprio irmão.

"Era só o que tava faltando… parece que esse tal de Kylian (ex da Andressa Urach e best do filho dela) tá anunciando vídeos e collabs com o próprio irmão. O fim dos tempos está chegando mesmo, bem que a igreja avisou", lamentou um internauta. "Nossa, tá com um bundão", disparou outro. "Nossa, que delícia", acrescentou um terceiro nome.

???? https://t.co/tsCD5Nb2oI





O post Cassiano França, ex de Andressa Urach, anuncia gravação de conteúdo com o próprio irmão foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.