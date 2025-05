Paolla Oliveira defende aborto: "Acho retrocesso a gente não pensar nisso"

A atriz Paolla Oliveira defendeu a legalização do aborto e afirmou que realizar ou não o procedimento é uma decisão exclusiva da mulher. Para a atriz, o estado precisa discutir o tema mas a escolha é sempre da mulher.

Ela atribui as dificuldades em avançar com essa pauta aos estigmas que cercam as questões sobre o empoderamento feminino.



"Acho que toda vez que a gente fala sobre as questões femininas tem sempre um entorno que leva a gente a se aprisionar as decisões não serem só nossas, as escolhas não serem só nossas. Então, acho que parte tudo do mesmo lugar, a gente ter o corpo que a gente quer se sentir bonita da maneira que a gente é escolher ter filhos, escolher fazer um aborto", declarou em entrevista ao programa Roda Viva da Tv Cultura na noite desta segunda-feira (5/5).

Paolla também foi enfática ao dizer que é a favor do aborto e que é um grande retrocesso não ver o procedimento como uma possibilidade. "Eu acho que isso é uma escolha da mulher. Eu sou a favor [...] eu acho que isso tem que ser [...] deve ser visto e revisto em relação as leis, mas é uma decisão da mulher. Tem que ser. Eu acho um grande retrocesso a gente não pensar nisso como uma possibilidade", declarou a atriz.

Paolla Olivieira está no ar no remake de Vale Tudo com a personagem Heleninha. Durante o programa ela mencionou que a persongem gera incômodo na sociedade brasileira em função das relação com o alcolismo mas destacou que essa é uma pauta que também merece ser debatida.

Aos 43 anos, a atriz Paolla Oliveira também comentou a importância de quebrar padrões de beleza e valorizar o corpo real e respeitar as escolhas das mulheres como não desejar a maternidade, por exemplo. Ela também questiou debate sobre etarismo. "Falar sobre etarismo tem tantas camadas [...] As pessoas já falam pra mim pra eu falar sobre etarismo, então eu aos 43 eu falando sobre etarismo, será que é justo? Com um pensamento tão jovem, uma mulher ativa, mas acho que é [justo] quando a gente pensa que com 40 anos a gente já não existia e as mulheres eram totalmente invisibilizadas. Eu acho que é justo a gente falar", refletiu.

